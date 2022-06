Immobili per l’impresa, compravendite in aumento: capannoni il settore più dinamico, in ripresa anche il retail (Di mercoledì 29 giugno 2022) MILANO – Nei primi tre mesi del 2022 le compravendite degli Immobili per l’impresa, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, hanno registrato un aumento: il settore produttivo +23,6%, i depositi + 13,7%, i negozi +15,2%, gli uffici +12,2%. CITTÀ Primi tre mesi 2022 Primi tre mesi 2021 PRODUTTIVO 3.465 2.803 DEPOSITI 19.633 17.269 COMMERCIALE 9.162 7.953 UFFICI 3.078 2.744 I primi mesi del 2022 evidenziano un mercato con compravendite in aumento su tutti i segmenti. Il settore più dinamico, in generale, sembra essere quello dei capannoni, tipologia che dallo scoppio della pandemia ha registrato un recupero costante. Sono utilizzati sia per finalità ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) MILANO – Nei primi tre mesi del 2022 ledegliper, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, hanno registrato un: ilproduttivo +23,6%, i depositi + 13,7%, i negozi +15,2%, gli uffici +12,2%. CITTÀ Primi tre mesi 2022 Primi tre mesi 2021 PRODUTTIVO 3.465 2.803 DEPOSITI 19.633 17.269 COMMERCIALE 9.162 7.953 UFFICI 3.078 2.744 I primi mesi del 2022 evidenziano un mercato coninsu tutti i segmenti. Ilpiù, in generale, sembra essere quello dei, tipologia che dallo scoppio della pandemia ha registrato un recupero costante. Sono utilizzati sia per finalità ...

