Il re del calciomercato: #Calciomercato #SerieB | #Modena, in arrivo #Falcinelli: era svincolato … (Di mercoledì 29 giugno 2022) Di Marzio ha appena twittato una potenziale bomba delle sue che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: #calciomercato #SerieB #Modena, in arrivo #Falcinelli: era svincolato https://t.co/EIWldf4xM7 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 28, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 53 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del calciomercato: #calciomercato #SerieB #Modena, in arrivo #Falcinelli: era svincolato … proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Di Marzio ha appena twittato una potenziale bomba delle sue che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: #, in: erahttps://t.co/EIWldf4xM7 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 28, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 53 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Il re del: #, in: era… proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter… - calciomercatoit : ???? Ilario Di Giovambattista avvisa i tifosi del #Milan: 'Ci arrivano dei messaggi che sono delle sensazioni che di… - simofons : Fatta eccezione per rarissimi casi virtuosi, in Italia non esistono posizioni giornalistiche aperte ma solo una spe… - cn1926it : #Koulibaly-#Napoli, il rinnovo è un’ipotesi concreta: fissata la data del summit - armellaf99 : RT @Gazzetta_it: Clausole, scambi, parametri zero: tutte le formule del mercato Juve -