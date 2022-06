Il crollo del bitcoin incombe su El Salvador (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il paese è stato il primo a dare corso legale alla criptovaluta, sulla scia dei progetti del presidente Bukele. Ora crescono l'opposizione alla misura e i timori per il futuro dell'economia locale Leggi su wired (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il paese è stato il primo a dare corso legale alla criptovaluta, sulla scia dei progetti del presidente Bukele. Ora crescono l'opposizione alla misura e i timori per il futuro dell'economia locale

Pubblicità

fattoquotidiano : 'So già che non pagherà nessuno', scriveva Luca Bizzarri dopo il crollo del ponte Morandi. Ora presta la voce ad Au… - fattoquotidiano : Nelle ore successive al crollo del Ponte Morandi, Luca Bizzarri esprimeva cordoglio alle vittime e sdegno per il ce… - fattoquotidiano : Luca Bizzarri sarà la voce di un nuovo podcast di Autostrade. Le vittime del ponte Morandi: “Incoerente, dopo il cr… - sulsitodisimone : 29 Giugno 1995 ? Crollo del Sampoong Department Store nel distretto Seocho di Seoul, Korea del Sud, 501 morti e 937… - maddanena : ho visto in concerto tina turner , ray charles, paolo conte , renato zero , lisa minelli credo anche mina alla bus… -