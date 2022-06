Fibrillazione, a Torino intervento rivoluzionario: combinate due tecniche per abbattere il rischio ictus (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ stato eseguito all’ospedale Mauriziano di Torino, per la prima volta al mondo, un intervento rivoluzionario per il trattamento della Fibrillazione atriale. Un paziente torinese di 56 anni e’ stato sottoposto ad ablazione della Fibrillazione atriale eseguita sia dall’interno sia dall’esterno del cuore (endo-epicardica) associata a legatura non chirurgica dell’auricola sinistra. A differenza di tutti i sistemi utilizzati in precedenza, questa metodica non prevede l’inserimento di alcun dispositivo permanente nelle camere cardiache. Il decorso dell’intervento e’ stato regolare e il paziente e’ stato dimesso dopo soli due giorni asintomatico, senza complicazioni. La Fibrillazione atriale affligge milioni di italiani. Solo a Torino e provincia insorgono ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ stato eseguito all’ospedale Mauriziano di, per la prima volta al mondo, unper il trattamento dellaatriale. Un paziente torinese di 56 anni e’ stato sottoposto ad ablazione dellaatriale eseguita sia dall’interno sia dall’esterno del cuore (endo-epicardica) associata a legatura non chirurgica dell’auricola sinistra. A differenza di tutti i sistemi utilizzati in precedenza, questa metodica non prevede l’inserimento di alcun dispositivo permanente nelle camere cardiache. Il decorso dell’e’ stato regolare e il paziente e’ stato dimesso dopo soli due giorni asintomatico, senza complicazioni. Laatriale affligge milioni di italiani. Solo ae provincia insorgono ...

