Eugenio Quaini | chi è il marito di Mina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022), cardiologo, è l’uomo eche da oltre 40 anni è accanto a, l’inossidabile tigre di Cremona. I due sono convolati a nozze nel 2006 e vivono a Lugano, città dove la cantante risiede da tanti anni. Cremonese e classe 1947,, come poco fa accennato, è un rinomato cardiologo. Nel 1974 ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Cinque anni più tardi, sempre presso l’ateneo del capoluogo lombardo, ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale. Nel 1982, invece, si è specializzato in Cardioangiochirurgia presso l’Università di Torino. Negli anni successivi ha fatto diverse esperienze di lavoro e studio all’estero tra Paesi, Regno Unito e Stati Uniti. Nel 1989, è arrivato per lui il ...