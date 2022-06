Effetto yo-yo: cos’è e come evitarlo per non ingrassare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il cosiddetto Effetto yo-yo riguarda sbalzi di peso particolarmente importanti che, tuttavia, non fanno bene al nostro fisico: ecco come e perchè evitarlo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Capita spesso ed a più persone di quante non immaginiamo: si chiama Effetto yo-yo e, sostanzialmente, altro non è che uno sbalzo eccessivo del nostro peso corporeo dovuto ad una dieta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il cosiddettoyo-yo riguarda sbalzi di peso particolarmente importanti che, tuttavia, non fanno bene al nostro fisico: eccoe perchè. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Capita spesso ed a più persone di quante non immaginiamo: si chiamayo-yo e, sostanzialmente, altro non è che uno sbalzo eccessivo del nostro peso corporeo dovuto ad una dieta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

jachedeleo : @serracchiani @pdnetwork @EnricoLetta Siamo alle solite! cos'è effetto lezioni in avvicinamento? - met_adone : @matteosalvinimi Ok ora va tutto meglio! In pratica dici le stesse cose di Oliviero Toscani, che la bibbia e il van… - met_adone : @matteosalvinimi Ok ora va tutto meglio! In pratica dici le stesse cose di Oliviero Toscani, che la bibbia e il van… - Albert86795381 : Che cos'è 'l'effetto serra'? Da buon veneto penso di averci capito qualcosina in più oggi: a parte le spiegazioni… - albertmistral : Che cos'è 'l'effetto serra'? Da buon veneto penso di averci capito qualcosina in più oggi: a parte le spiegazioni… -