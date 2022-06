Crolla il tetto del concerto di Elisa: le scuse della cantante (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tour dell’artista sarebbe dovuto iniziare ieri, 28 giugno Non parte nel migliore dei modi il tour di Elisa, Back to the Future di Elisa che sarebbe dovuto iniziare ieri, 28 maggio. A Bassano del Grappa è infatti caduta na parte della copertura che ha portato a ferire due persone e a rimandare l’evento al 3 agosto. Una parte metallica caduta ha ferito, anche se non in modo grave, due operai di 28 e 32 anni. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno verificato come la tettoia, già montata, si sia piegata solo in un secondo momento. Nelle ultime ore così la cantante ha rotto il silenzio e si è scusata per quanto accaduto spiegando la dinamica dell’incidente. Le parole di Elisa «Grande dispiacere per quello che è successo a Bassano, allo stesso tempo tanta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tour dell’artista sarebbe dovuto iniziare ieri, 28 giugno Non parte nel migliore dei modi il tour di, Back to the Future diche sarebbe dovuto iniziare ieri, 28 maggio. A Bassano del Grappa è infatti caduta na partecopertura che ha portato a ferire due persone e a rimandare l’evento al 3 agosto. Una parte metallica caduta ha ferito, anche se non in modo grave, due operai di 28 e 32 anni. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno verificato come laia, già montata, si sia piegata solo in un secondo momento. Nelle ultime ore così laha rotto il silenzio e si è scusata per quanto accaduto spiegando la dinamica dell’incidente. Le parole di«Grande dispiacere per quello che è successo a Bassano, allo stesso tempo tanta ...

Pubblicità

361_magazine : Parla #elisa dopo l'incidente pre concerto - tittalam : @manginobrioches Vi fareste costruire la casa da un ingegnere che fa firmare a voi l’assunzione di responsabilità d… - luciano55321084 : Bassano, crolla il tetto del palco per il concerto di Elisa: feriti due tecnici Uno di loro in osservazione all’os… - Galatone : Bassano del Grappa, crolla il tetto del palco per il concerto di Elisa: ... - infoitinterno : Crolla il tetto del palco per il concerto di Elisa, due feriti -