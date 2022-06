Atalanta rinforzi | le piste Pinamonti e Cicaldau

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ha fame diper sistemare il centrocampo con il possibile addio di Maehle e si sta pensando di sostituirlo con Fabiano Parisi dell’Empoli. Ma ci sono altre trattive ugualmente importanti per la squadra Bergamasca. Ora che Lukaku è tornato all’Inter Pinamnti potrebbe accettare le richieste della Dea. Infine si sta monitorando la situazione diche potrebbe portare un giocatore interessante a Bergamo. L’pensa alle fasce: obiettivo Parisi dell’Empoli: l’offerta all’Inter per Pinmonti Dodici milioni di euro più bonus. E’ questa l’offerta che l’ha presentato per Andrea, centravanti classe ’99 in uscita dall’Inter. La Dea che vuole aprire un nuovo ciclo questa estate dopo ...

Pubblicità

Spina14_acm : @FedericoSaltato Pioli post Atalanta-Milan chiede espressamente rinforzi davanti che aumentino la qualità e arriva… - Texano41168552 : #Romagnoli verrà ufficializzato prima del ritiro di #auronzo, consentendo a #Sarri di lavorare almeno con due rinfo… - tuttoatalanta : Rinforzi in difesa per il Sangiuliano City, in difesa arriva Scanagatta: è di proprietà dell'Atalanta… - sportli26181512 : Lovato-Okoli e Calafiori: la Salernitana è più verde: Due rinforzi dall'Atalanta nell’operazione Ederson. C'è l’acc… -

... piace Petagna per l'attacco Il Monza si sta guardando intorno per cercareanche in altri ... Pessina , invece, è un obiettivo più difficile , ma il centrocampista dell'- che ha già ...... ufficialmente, i primidel primo Monza in Serie A . Adriano Galliani e i suoi ... Trattative non semplici, vista anche la concorrenza del Torino per il centrocampista dell', ma ...Un nome nuovo per l’Atalanta visti i possibili rinnovamenti sulle fasce. L’unico certo di restare a oggi è Davide Zappacosta, per tutti gli altri il club è pronto a valutare offerte. E c’è un’ipotesi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...