Assalto a Capitol Hill, una super-testimone inchioda Trump (Di mercoledì 29 giugno 2022) Su Donald Trump si addensano nubi sempre più nere che fanno pensare che più che un Assalto, a Capitol Hill è andato in scena un vero e proprio tentativo di colpo di stato. A lasciarlo intendere è stata l’ex assistente del capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, testimoniando davanti alla Commissione parlamentare che indaga sull’accaduto. Secondo la testimone, il tycoon sapeva benissimo che alcuni assalitori erano armati fino ai denti e malgrado ciò avrebbe chiesto di rimuovere i metal detector intorno al Campidoglio. “Non me ne frega un cazzo se sono armati, tanto non sono qui per farmi del male. Fateli passare. Levate quei fottuti metal detector”. Questo, sempre secondo la Hutchinson, quanto avrebbe detto Trump al suo capo della sicurezza. Non solo. Allo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Su Donaldsi addensano nubi sempre più nere che fanno pensare che più che un, aè andato in scena un vero e proprio tentativo di colpo di stato. A lasciarlo intendere è stata l’ex assistente del capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, testimoniando davanti alla Commissione parlamentare che indaga sull’accaduto. Secondo la, il tycoon sapeva benissimo che alcuni assalitori erano armati fino ai denti e malgrado ciò avrebbe chiesto di rimuovere i metal detector intorno al Campidoglio. “Non me ne frega un cazzo se sono armati, tanto non sono qui per farmi del male. Fateli passare. Levate quei fottuti metal detector”. Questo, sempre secondo la Hutchinson, quanto avrebbe dettoal suo capo della sicurezza. Non solo. Allo ...

