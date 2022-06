Alessia Marcuzzi in Rai: «Ho una responsabilità pazzesca» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Come si vociferava ormai da tempo, Alessia Marcuzzi si prepara a debuttare in Rai. Nel corso della presentazione dei palinsesti 2022/2023 di Viale Mazzini, la conduttrice ha parlato per la prima volta del nuovo programma che la vedrà su Rai2 a partire dal prossimo novembre. Alessia Marcuzzi in Rai: le prime parole della conduttrice Dopo aver passato più di 25 anni in casa Mediaset, Alessia Marcuzzi è pronta a debuttare sulla televisione di Stato. La conduttrice aveva già detto addio al Biscione la scorsa stagione, sottolineando di aver deciso di tagliare il cordone ombelicale per cambiare aria. Ad oggi, dopo la presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023, abbiamo la conferma: Alessia condurrà un nuovo programma su Rai2. Il format si intitola Boomerissima e ha un ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Come si vociferava ormai da tempo,si prepara a debuttare in Rai. Nel corso della presentazione dei palinsesti 2022/2023 di Viale Mazzini, la conduttrice ha parlato per la prima volta del nuovo programma che la vedrà su Rai2 a partire dal prossimo novembre.in Rai: le prime parole della conduttrice Dopo aver passato più di 25 anni in casa Mediaset,è pronta a debuttare sulla televisione di Stato. La conduttrice aveva già detto addio al Biscione la scorsa stagione, sottolineando di aver deciso di tagliare il cordone ombelicale per cambiare aria. Ad oggi, dopo la presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023, abbiamo la conferma:condurrà un nuovo programma su Rai2. Il format si intitola Boomerissima e ha un ...

