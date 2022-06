Wimbledon 2022 | Elisabetta Cocciaretto | “Solo il quarto giorno su erba | vincere qui è speciale”

(Di martedì 28 giugno 2022) Il primo turno del tabellone femminile diha messo di fronte due tenniste azzurre. L’incontro è andato, anche piuttosto nettamente adche ha rifilato un 6-2 6-0 a Martina Trevisan. Ai microfoni di Sky Sport, la 21enne era evidentemente entusiasta ed emozionata dopo il match: “È uno shock anche per me! Anche perchè èilsu, non ho fatto una grande preparazione. Sono contenta perchè sono riuscita a fare il mio gioco, centrando gli obiettivi che mi ero preposta”. Un risultato forse più netto di quello che ha mostrato il campo, in cui comunque la vittoria dinon è mai stata in dubbio: “Non ho pensato a chi avevo di fronte, ho pensatoa fare il ...

Il punto è pazzesco per lo spagnolo, che ha debuttato con difficoltà Poteva regalare a noi italiani, in ottica Berrettini è evidente, un altro aiuto la prima giornata di. Sì, perché oltre a ...Sinner, scatto e rovescio da campione: l'azzurro al debutto aha battuto Wawrinka. Ecco il video del colpo, per Sinner, è iniziato bene. Benissimo diremmo: battuto Wawrinka, uno che avrebbe potuto creare problemi a Jannik non solo perché sta cercando di ritrovare quella forma fisica che è mancata ...WIMBLEDON - Seconda giornata dei Championships e cinque italiani in campo: Berrettini aprirà il programma sul campo 1 alle 14 italiane. Tra gli uomini ci saranno Sonego e Musetti, tra le donne Paolini ...Carlos Alcaraz è forse il miglior giovane talento del tennis mondiale. Lo spagnolo però, molto a suo agio sulla terra rossa come il suo idolo Rafa Nadal, ha dimostrato di dover ancora prendere un po’ ...