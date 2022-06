“Visite mediche e firma” | mercato Milan | il primo colpo è arrivato in città

Pubblicità

FcInterNewsit : FcIN - Inter-Chelsea, completato lo scambio di documenti per Lukaku: autorizzate le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | @GenoaCFC, #Martinez ha svolto le visite mediche. Accordo totale con #Gilardino: sarà lui… - DiMarzio : .@acmilan, Divock #Origi ha iniziato le visite mediche con i rossoneri: le immagini ????? #Calciomercato - Andre_joevhy : RT @SimoneCristao: Eccolo @DivockOrigi arrivato alla Clinica Madonnina per le visite mediche di rito Al via la prima giornata da milanista… - VinsDan98 : #Origi day: iniziate da poco le visite mediche #Calciomercato #Milan -

Divock Origi è arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere ledi rito con il Milan È il giorno di Divock Origi in casa Milan. Il belga è arrivato questa mattina alla clinica La Madonnina per svolgere ledi rito. Seguiranno i test di ...Dopo leOrigi firmerà un quadriennale da 3,5 milioni di euro. Il bomber arriva in rossonero con un totale di 65 reti in carriera in 302 presenze; storica è la sua permanenza nel ...L’attaccante arrivato a zero dal Liverpool è il primo acquisto rossonero, ieri è sbarcato in Italia. Questa mattina, come si vede nel video, le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano. Nel ...Non è un mistero il fatto che l'Inter almeno una plusvalenza dovrà farla. L'indiziato appare Milan Skriniar, anche perché il Psg fa sul serio. I dirigenti parigini si sono spinti fino a 60 milioni, ...