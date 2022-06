Pubblicità

_Nico_Piro_ : schermarsi dai problemi politici interni). Potrebbe riconquistare terreno a sud ma è molto difficile che ci riesca… - MirellaCleo : @DiGioiaManuel Non dico che la odio perché a volte è indispensabile però mi causa spesso mal di gola - l4lisaaa : @lorenzbomber perché lo dico io - BUBBLEMORII : @hakkaimuori Fatto quello da 50! Comunque ti dico che è abbastanza buono perché come puoi vedere fa domande esatte… - ser_endipity06 : Ho visto un pezzettino perché devo andare a lavoro. Dico solo: Tommaso tanta ma tanta roba! ?? -

ilGiornale.it

Sileri: "In estate 'liberi tutti', virus circolerà di più"/ "Mascherine via dal 15" SILERI CONFERMA L'ADDIO ALLA POLITICA: "LODA QUATTRO ANNI" Sul suo addio al mondo della politica: "Il 21 ...Il salesiano però spiega: "Quandoalle persone di venire con me, loro rifiutano. Mi dicono che ... "I nostri soldati " conferma il salesiano " devono resisteresanno che se prendono ... "Vi dico io perché Grillo si è ripreso il M5S"