Una soldatessa? No, ecco la verità sulla donna che ha pestato un uomo in strada (Di martedì 28 giugno 2022) Il video della colluttazione tra una donna e un uomo sugli Scali d'Azeglio a Livorno ha fatto immediatamente il giro del web. Di fatto, come abbiamo raccontato anche qui su Libero, in un primo momento si era parlato di una donna appartenente al Col Moschin che, difendendosi da uno scippo, metteva a posto un borseggiatore. E in effetti nel video ripreso con uno smartphone, l'uomo appare aggrappato alla borsa della donna. E l'uomo, come mostrano le immagini ha la peggio: viene preso a calci e pugni violenti. Ma adesso, secondo quanto riportato sui social dalla giornalista Chiara Giannini che aveva condiviso ieri sul web la clip che ha fatto il giro d'Italia, a quanto pare non si tratterebbe nemmeno di uno scippo. A quanto pare i due protagonisti della lite sarebbero una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Il video della colluttazione tra unae unsugli Scali d'Azeglio a Livorno ha fatto immediatamente il giro del web. Di fatto, come abbiamo raccontato anche qui su Libero, in un primo momento si era parlato di unaappartenente al Col Moschin che, difendendosi da uno scippo, metteva a posto un borseggiatore. E in effetti nel video ripreso con uno smartphone, l'appare aggrappato alla borsa della. E l', come mostrano le immagini ha la peggio: viene preso a calci e pugni violenti. Ma adesso, secondo quanto riportato sui social dalla giornalista Chiara Giannini che aveva condiviso ieri sul web la clip che ha fatto il giro d'Italia, a quanto pare non si tratterebbe nemmeno di uno scippo. A quanto pare i due protagonisti della lite sarebbero una ...

