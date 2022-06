Superbonus 110% | truffa da 1 miliardo a Napoli Ora si ferma tutto?

(Di martedì 28 giugno 2022) Sono passate pochissime ore dalla circolare con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, a chiarire ulteriormente le regole per l’accesso al, che la cronaca fa registrare l’ennesima clamorosa e amara scoperta. Una maxida oltre 770 milioni di euro legata al bonus in Campania: lavori mai eseguiti su edifici inesistenti. Contiguità camorriste I crediti oggetto del sequestro disposto dall’ordinanza del gip diNord sono vantati da 143 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, rispettivamente residenti o aventi sede per la maggior parte tra le province die Caserta. Tra questi, figurano molti percettori di reddito di cittadinanza, oltre il 70% dei responsabili, ma anche parcheggiatori abusivi, persone segnalate per contiguità con la camorra e, in un caso, un detenuto ...

