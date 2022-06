Superbonus 110% | colossale truffa in Campania | il 70% dei soggetti coinvolti percepiva il reddito di cittadinanza

(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu –tra Napoli e Caserta, con 143 persone fisiche e giuridiche che risultano coinvolte. Più di 772 milioni di euro di crediti considerati frutto di unamessa a segno con canoni di locazione e bonus edilizi, previsti dal decreto Rilancio, sequestrati preventivamente dalla Guardia di finanza di Frattamaggiore in seguito a indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. Lasarebbe legata in particolare al, con lavori mai davvero eseguiti su edifici inesistenti., sequestrati 772 milioni: il 70% dei responsabiliildiTra i 143, vi sono diversi ...

Ai fini del riconoscimento delal%, sono dettate norme specifiche per talune tipologie di enti del Terzo Settore. Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sull'applicabilità della clausola che ...Maxi truffa da oltre 770 milioni di euro legata al% in Campania: lavori mai eseguiti su edifici inesistenti. Un sequestro di crediti derivanti da bonus edilizi e di locazione per oltre 772 milioni di euro è stato eseguito, secondo le ..."Le imprese stanno fallendo… perché hanno troppi crediti". È la provocazione lanciata da Confartigianato per denunciare la situazione, paradossale, delle migliaia di imprese di costruzione che rischia ...Superbonus 110: con il blocco delle cessioni del credito, diventa difficile usare il bonus. Ci sono ancora banche che continueranno a sottoscrivere i contratti