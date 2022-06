Strage di migranti in Texas, 50 morti in un camion (Di martedì 28 giugno 2022) - È caccia all'autista del camion. Duro scontro tra Abbott ('colpa delle politiche di Biden') e il presidente: 'Vergognoso sfruttare politicamente una Strage di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 giugno 2022) - È caccia all'autista del. Duro scontro tra Abbott ('colpa delle politiche di Biden') e il presidente: 'Vergognoso sfruttare politicamente unadi ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Strage di migranti in Texas: 46 trovati morti in un camion abbandonato. Una delle peggiori della storia Usa - amnestyitalia : La strage di migranti di #Melilla, conseguenza di vecchi e illegali comportamenti - Agenzia_Ansa : Quarantadue persone sono state trovate morte e 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio, in Texas. Le vitti… - Frab451 : RT @RiccardoNoury: Va smontata la narrativa per cui politiche dure sull'immigrazione agiscono contro il traffico di esseri umani. Al contra… - BeppeGiulietti : RT @RiccardoNoury: Va smontata la narrativa per cui politiche dure sull'immigrazione agiscono contro il traffico di esseri umani. Al contra… -