Sonego-Kudla oggi, Wimbledon 2022: orario 28 giugno, programma, tv, streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo gli ottavi di finale del 2021, torna a Wimbledon Lorenzo Sonego, che da quell’ottavo di finale con Roger Federer sul Centre Court passa al Court 10, uno dei molti laterali presenti là dove i Championships sono anima ed espressione del tennis. Di fronte a lui c’è l’americano Denis Kudla, che è riuscito a vincere entrambi i confronti precedenti. Uno di questi si è giocato proprio sull’erba, ma del Queen’s, e due settimane fa. Tutte e due le partite in questione sono risultate molto lottate. Il torinese ha bisogno di dare una sovlta estremamente importante alla stagione, che finora è stata molto avare di soddisfazioni. Uscito dalla top 50 nell’ultimo ranking ATP, scenderà ancora per la questione dei punti tolti a tutti, ma è un problema (abbastanza) relativo ad ora. Sky Sport (9 canali Wimbledon: Uno, Tennis, Arena, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo gli ottavi di finale del 2021, torna aLorenzo, che da quell’ottavo di finale con Roger Federer sul Centre Court passa al Court 10, uno dei molti laterali presenti là dove i Championships sono anima ed espressione del tennis. Di fronte a lui c’è l’americano Denis, che è riuscito a vincere entrambi i confronti precedenti. Uno di questi si è giocato proprio sull’erba, ma del Queen’s, e due settimane fa. Tutte e due le partite in questione sono risultate molto lottate. Il torinese ha bisogno di dare una sovlta estremamente importante alla stagione, che finora è stata molto avare di soddisfazioni. Uscito dalla top 50 nell’ultimo ranking ATP, scenderà ancora per la questione dei punti tolti a tutti, ma è un problema (abbastanza) relativo ad ora. Sky Sport (9 canali: Uno, Tennis, Arena, ...

Pubblicità

infoitsport : Wimbledon: per Berrettini esordio agevole, quote in bilico per Sonego-Kudla - livetennisit : Wimbledon: per Berrettini esordio agevole, quote in bilico per Sonego-Kudla - infoitsport : Sonego-Kudla, primo turno sul filo. I precedenti non sorridono a Lorenzo - infoitsport : Tennis, Wimbledon: per Berrettini esordio agevole, quote in bilico per Sonego-Kudla - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Wimbledon: per Berrettini esordio agevole, quote in bilico per Sonego-Kudla -