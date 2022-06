Si può fare sesso con gli assorbenti interni o con la spugnetta mestruale? (Di martedì 28 giugno 2022) È una domanda che tutte le donne si sono poste almeno una volta nella vita. La risposta è: assorbenti interni no, spugnetta mestruale si. Come ha spiegato in modo molto esaustivo la psicologa e sessuologa Francesca Romana Tiberi sul suo account Instagram ufficiale, con gli assorbenti interni è praticamente impossibile (oltre che sconsigliabile) avere rapporti sessuali. L’assorbente interno, infatti, “riempie” con il suo spessore l’intero dotto vaginale, impedendo qualsiasi tipo di penetrazione. Discorso diverso, invece, per la spugna mestruale. La spugnetta, infatti, renderebbe del tutto possibile un rapporto sessuale, dal momento che va posizionata molto in alto nel dotto vaginale. Inoltre, essendo molto elastica, può “strizzarsi” durante la ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 giugno 2022) È una domanda che tutte le donne si sono poste almeno una volta nella vita. La risposta è:no,si. Come ha spiegato in modo molto esaustivo la psicologa e sessuologa Francesca Romana Tiberi sul suo account Instagram ufficiale, con gliè praticamente impossibile (oltre che sconsigliabile) avere rapporti sessuali. L’assorbente interno, infatti, “riempie” con il suo spessore l’intero dotto vaginale, impedendo qualsiasi tipo di penetrazione. Discorso diverso, invece, per la spugna. La, infatti, renderebbe del tutto possibile un rapporto sessuale, dal momento che va posizionata molto in alto nel dotto vaginale. Inoltre, essendo molto elastica, può “strizzarsi” durante la ...

