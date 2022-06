Se il negozio non ha il Pos, posso non pagare? (Di martedì 28 giugno 2022) Il prossimo 30 giugno entrano in vigore le nuove regole per commercianti, artigiani e professionisti che saranno obbligati ad accettare pagamenti con carte di credito o debito tramite Pos, altrimenti dovranno pagare una sanzione. Annunciate da anni ma mai entrate in vigore, le multe sono state inserite all’interno dell’ultimo decreto PNRR, entrando in vigore giovedì prossimo dato che il Parlamento ha deciso di non modificarlo, approvandolo così come uscito dal consiglio dei ministri. Ma cosa succede adesso se un negozio non ha il Pos? Sono autorizzato a non pagare? Abbiamo realizzato una mini-guida alle nuove regole del pagamento con Pos A quanto ammonta la multa per negozi e professionisti? Dal 30 giugno chi rifiuta il pagamento elettronico dovrà pagare una sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 giugno 2022) Il prossimo 30 giugno entrano in vigore le nuove regole per commercianti, artigiani e professionisti che saranno obbligati ad accettare pagamenti con carte di credito o debito tramite Pos, altrimenti dovrannouna sanzione. Annunciate da anni ma mai entrate in vigore, le multe sono state inserite all’interno dell’ultimo decreto PNRR, entrando in vigore giovedì prossimo dato che il Parlamento ha deciso di non modificarlo, approvandolo così come uscito dal consiglio dei ministri. Ma cosa succede adesso se unnon ha il Pos? Sono autorizzato a non? Abbiamo realizzato una mini-guida alle nuove regole del pagamento con Pos A quanto ammonta la multa per negozi e professionisti? Dal 30 giugno chi rifiuta il pagamento elettronico dovràuna sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore ...

