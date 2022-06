Santi Pietro e Paolo a Roma mercoledì 29 giugno 2022 | strade chiuse e bus deviati | come cambia la viabilità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 giugno 2022) Tutto (quasi) pronto per l’attesa festa patronale di. Sì, perché domani nella Capitale si festeggiano i, tra eventi e cerimonie di Papa Francesco. Ma, inevitabilmente, non mancheranno i disagi per i cittadini, tra, limitazioni e bus che dovranno deviare il loro percorso. Chiusa via Ostiense per la festa deifa sapereMobilità, già dalle 12 di oggi, martedì 28, sarà chiuso al traffico un tratto di via Ostiense, in corrispondenza della basilica di Sanfuori le mura, da viale Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco. Ma ecco tutte le info utili per chi viaggia in autobus e dovrà fare i ...