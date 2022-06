Recensione MiniTool MovieMaker 5 0 | il video editing per tutti

Leggi su tuttotek

(Di martedì 28 giugno 2022) In questavedremo da vicino5.0, l’ultima versione del celebre programma dipensato per gli utenti poco esperti. Vediamo che cosa ne pensiamo! Fareormai è all’ordine del giorno per moltissimi di noi. Tuttavia creare contenuti di qualità non è affatto semplice e richiedere uno studio approfondito per poter padroneggiare i ferri del mestiere. Ma se avete necessità di creare dei semplici montaggi sporadicamente e per un uso totalmente amatoriale,5.0 potrebbe fare al caso vostro! Vediamo perchè! Interfaccia grafica5.0 L’interfaccia grafica ricorda quella di software per il ...