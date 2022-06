Putin non andrà G20? Il Cremlino irritato risponde a Draghi: «Non è lui a decidere se ci sarà o no» (Di martedì 28 giugno 2022) Arriva con un po’ di irritazione la risposta del Cremlino alle dichiarazioni di Mario Draghi sulla partecipazione al prossimo G20 di Vladimir Putin. Il premier italiano ha dichiarato alla fine del G7 in Germania di aver ricevuto assicurazioni dal presidente indonesiano, Joao Widodo, che il presidente russo non avrebbe partecipato di persona al summit. Draghi comunque non ha escluso che Putin avrebbe potuto fare un intervento in videoconferenza. A stretto giro l’agenzia Tass ha pubblicato una dichiarazione indispettita dal Cremlino, secondo cui la partecipazione di Putin al G20 sarebbe stata confermata dopo l’invito indonesiano: «Non è Draghi a decidere se Putin parteciperà o meno», ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Arriva con un po’ di irritazione la risposta delalle dichiarazioni di Mariosulla partecipazione al prossimodi Vladimir. Il premier italiano ha dichiarato alla fine del G7 in Germania di aver ricevuto assicurazioni dal presidente indonesiano, Joao Widodo, che il presidente russo non avrebbe partecipato di persona al summit.comunque non ha escluso cheavrebbe potuto fare un intervento in videoconferenza. A stretto giro l’agenzia Tass ha pubblicato una dichiarazione indispettita dal, secondo cui la partecipazione dialsarebbe stata confermata dopo l’invito indonesiano: «Non èseparteciperà o meno», ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - rusembitaly : V.Putin: ??La Russia non impedisce l'esportazione di #grano ucraino dal territorio di questo paese ed è pronta a gar… - elio_vito : Ogni giorno in TV e sui social si diffondono fake news (è colpa della NATO, dei nazisti ucraini, delle sanzioni...)… - noFollower___ : @Nada13Speranza Ma pensa che io credevo che fosse solo da febbraio. È come è che gli ucraini arrivano in Italia in… - GiancarloBrist1 : RT @dottorbarbieri: G20, il Cremlino replica a Draghi: “Non è lui a decidere se Putin parteciperà o meno”. Putin aveva annunciato la part… -