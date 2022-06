Prato | sequestrato 1 chilo e mezzo di ketamina Era destinata ai lavoratori del Macrolotto

(Di martedì 28 giugno 2022) Carabinieri Maxi sequestro di, oltre 1,5 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri in due operazioni che hanno portato all' arresto ditre spacciatori cinesi . Il valore ...

Pubblicità

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Doppio colpo dei carabinieri: sequestrata oltre 1,5 kg di ketamina destinata agli oper… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Discarica abusiva scoperta grazie al drone: sequestrato terreno agricolo' - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Sequestrato il capannone bruciato al Macrolotto Due. Sopralluogo dell'Asl per l'amiant… -

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri , la sostanza stupefacente era destinata al consumo dagli operai delle ditte di confezione di abiti del Macrolotto, la zona industriale di, come "...Il valore dello stupefacente, che è stato, si aggira intorno ai 85.160 euro. La coppia ... un analogo caso ha visto coinvolto un trentenne cinese, anche lui da poco a. Infatti, come ...Trento, 28 giugno 2022 Dalle prime luci dell’alba di oggi oltre cento militari delle Fiamme Gialle trentine, col supporto dei reparti territoriali competenti per territorio, stanno effettuando arresti ...Prato, 28 giugno 2022 - Maxi sequestro di ketamina a Prato, oltre 1,5 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri in due operazioni che hanno portato all'arresto ditre spacciatori cinesi. Il ...