Poesia, eleganza e stile da Etro, Fendi e Prada (Di martedì 28 giugno 2022) Prada Choices si intitola la collezione menswear presentata a Milano Moda Uomo, una anticipazione della prossima primavera estate 2023, che rafforza il concetto e la scelta della Maison da sempre propostasi quale attore autorevole che va dritto per la propria strada nel dare forma a un'idea e a uno stile sul costume attuale. Il bello e il discutibile sono deliberatamente mischiati, in un gioco costante fra passato, presente e futuro, nel quale il codice borghese viene spesso scomposto e ricostituito. Perché occorre essere attori del cambiamento, cita il pensiero di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli sul riassunto corporate del brand che negli anni ha avvicinato a loro i migliori talenti, le eccellenze e le avanguardie di molti settori, non solo della moda, ma anche dal cinema, dall'arte, dalla fotografia e dalle ammirevoli espressioni ...

