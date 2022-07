Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022

(Di martedì 28 giugno 2022) Un risultato ormai dato per scontato per l'attore di Notte prima degli esami. Ha stupito invece il resto del podio: secondo posto per un inaspettato Luca Daffré e terzo per Carmen Di Pietro. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - infoitcultura : Nicolas Vaporidis, naufraghi: 'Gioco e scorrettezze, specchio di ciò che sei' - redazionerumors : Il vincitore della 16esima edizione dell'Isola dei Famosi si racconta - IIncantato : RT @ritafelice: Vi sblocco un mio ricordo Nicolas Vaporidis…. congratulazioni per la tua vittoria all’isola dei famosi ?????????????? #isol… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Luca Daffrè rivela: `Mi sono ricreduto su Nicolas Vaporidis, la mia paura era quella di...`… -

... ma è stato costretto a lasciare il gioco per problemi di salute giocandosi così la possibilità di andare in finale insieme ai suoi amicie Carmen Di Pietro. La rivelazione di ..., vittoria meritata a L'isola dei Famosi/ Mercedesz Henger:"Podio Avrei voluto..." Pare infatti che molti le abbiano fatto notare una scontrosità che dice essere causata non da un ...E’ stata un’esperienza sicuramente indimenticabile per Luca Daffrè, che è arrivato fino in fondo al reality sfiorando la vittoria finale, poi finita nelle mani di Nicolas Vaporidis. Nelle ultime ore l ...Il vincitore dell'Isola dei famosi allontana l'ipotesi: "No a un altro reality" Passata la sbornia per il successo all'Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis ...