(Di martedì 28 giugno 2022) La positività al Covid diBerrettini ha messo in subbuglio il torneo di Wimbledon. Con tanti addetti ai lavori e colleghi a chiedersi se ci sarà un effetto domino. Per ora, in casa, va ...

Pubblicità

TennisWorldit : Rafa Nadal chiarisce su Berrettini: 'Non sono un suo contatto stretto, sto bene' - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Rafael Nadal e Novak Djokovic sono stati a contatto con Matteo Berrettini e Marin Cilic ?????? #EurosportTENNIS | #ATP | #… - giorgiodimaio : La mia opinione sincera? #Nadal si è allenato due giorni a stretto contatto con #Berrettini #Djokovic si è allenat… - newromantici : Gente infortunata, Nadal a contatto con Berrettini, Djokovic a contatto con Cilic, sappiamo tutti chi vincerà #Wimbledon.. ?? - TrueLoveDany : E comunque sia Nadal che Djokovic sono stati a contatto con. Berrettini e Cilic...!! #Wimbledon2022 -

Tiscali

RAFA"Mi aspettavo una partita difficile " ammette" anche perché non giocavo sull'erba ... "È difficile avere unravvicinato quando si è all'aperto, quando ci si allena. Per il ...è un punto di riferimento per me' 'Devo dire che non sono solo in questo percorso di ... Alberto Puig (la persona con cui sono più in, anche perché è il team manager del Team Repsol ... Nadal: 'Il contatto con Matteo Sto bene e gioco, seguo le regole' La positività al Covid di Matteo Berrettini ha messo in subbuglio il torneo di Wimbledon. Con tanti addetti ai lavori e colleghi a chiedersi se ...Il tennista maiorchino ha commentato la positività al covid del tennista italiano, tra i favoriti per la vittoria finale ...