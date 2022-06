Musetti-Fritz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz in occasione del primo turno di Wimbledon 2022, prestigioso evento di scena sull’erba di Londra. Debutto certamente non tra i più agevoli per il giovane tennista italiano, anzi, considerando lo status acquisito dell’avversario statunitense nel circuito maggiore; il talento a stelle e strisce è sportivamente esploso durante la stagione scorsa e, oltre le sue ottime qualità esponenzialmente amplificate sul veloce, si presenta al torneo come testa di serie numero 11. Nonostante ciò, è noto che Musetti sappia esaltarsi in contesti di un certo livello e certamente quello dei Championships è uno di questi; il tennis articolato, elegante e tecnicamente vario dell’azzurrino può realisticamente insidiare Fritz, invece più pragmatico e meno ‘pensante’ nel ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzosfiderà Taylorin occasione del primo turno di, prestigioso evento di scena sull’erba di Londra. Debutto certamente non tra i più agevoli per il giovane tennista italiano, anzi, considerando lo status acquisito dell’avversario statunitense nel circuito maggiore; il talento a stelle e strisce è sportivamente esploso durante la stagione scorsa e, oltre le sue ottime qualità esponenzialmente amplificate sul veloce, si presenta al torneo come testa di serie numero 11. Nonostante ciò, è noto chesappia esaltarsi in contesti di un certo livello e certamente quello dei Championships è uno di questi; il tennis articolato, elegante e tecnicamente vario dell’azzurrino può realisticamente insidiare, invece più pragmatico e meno ‘pensante’ nel ...

