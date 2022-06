Love Mi, stasera il concerto di Fedez a Milano: orari, la scaletta, tutti i cantanti di martedì 28 giugno 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) Se ne parla da tempo sui social (e non solo), ma ora il giorno tanto atteso è arrivato: stasera, in Piazza Duomo a Milano, ci sarà il concerto gratuito e live di Fedez. Con lui, sul palco, arriveranno tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico, poi rivedremo anche J-Ax. Insieme i due hanno condiviso moltissimi successi, l’indimenticabile concerto di San Siro e ora, dopo alcuni mesi di silenzio, si sono riappacificati. E ritorneranno insieme a cantare. Il concerto di Fedez in favore di TOG Gli artisti che saliranno sul palco si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – Together To Go, una onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. La serata sarà presentata da Elenoire Casalegno e Aurora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Se ne parla da tempo sui social (e non solo), ma ora il giorno tanto atteso è arrivato:, in Piazza Duomo a, ci sarà ilgratuito e live di. Con lui, sul palco, arriveranno tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico, poi rivedremo anche J-Ax. Insieme i due hanno condiviso moltissimi successi, l’indimenticabiledi San Siro e ora, dopo alcuni mesi di silenzio, si sono riappacificati. E ritorneranno insieme a cantare. Ildiin favore di TOG Gli artisti che saliranno sul palco si esibiranno a scopo benefico in favore di TOG – Together To Go, una onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. La serata sarà presentata da Elenoire Casalegno e Aurora ...

Pubblicità

onedsaremylife : RT @HSHQIta: 'Rivolgetevi alla persona alla vostra sinistra e ditegli 'I love you', ora rivolgetevi alla persona alla vostra destra e diteg… - Margher72431094 : Perla della sera...'io mi sono andata...'....grande R. ????????...anche stasera concludiamo in bellezza ??...tanto love??? - BAliceB90 : RT @AnnaRit29005782: #jeru io stasera li voglio immaginare k si raccontano la loro giornata lavorativa….?? Love is All Around ???? - AnnaRit29005782 : #jeru io stasera li voglio immaginare k si raccontano la loro giornata lavorativa….?? Love is All Around ???? - Debora__zanella : RT @HSHQIta: 'Rivolgetevi alla persona alla vostra sinistra e ditegli 'I love you', ora rivolgetevi alla persona alla vostra destra e diteg… -