Lombardia: Pirellone approva all'unanimità risoluzione su mobilità ciclistica e dolce (Di martedì 28 giugno 2022) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - E' stata approvata oggi all'unanimità in Consiglio regionale della Lombardia una risoluzione messa a punto dalla commissione Territorio che impegna la Giunta sul tema della mobilità ciclistica e dolce. Il testo è frutto di un lavoro di condivisione tra tutte le forze politiche: relatrici Simona Pedrazzi (Lega) per la maggioranza e Paola Bocci (Pd) per la minoranza. Il documento prevede la realizzazione di consultazioni regolari con gli Enti locali e le associazioni di utenti in vista della diffusione della mobilità ciclistica e dolce, chiede di favorire l'intermodalità in particolare garantendo la possibilità di imbarcare le biciclette sui mezzi di Trenord, di supportare anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Milano, 28 giu. (Adnkronos) - E' statata oggi all'in Consiglio regionale dellaunamessa a punto dalla commissione Territorio che impegna la Giunta sul tema della. Il testo è frutto di un lavoro di condivisione tra tutte le forze politiche: relatrici Simona Pedrazzi (Lega) per la maggioranza e Paola Bocci (Pd) per la minoranza. Il documento prevede la realizzazione di consultazioni regolari con gli Enti locali e le associazioni di utenti in vista della diffusione della, chiede di favorire l'intermodalità in particolare garantendo la possibilità di imbarcare le biciclette sui mezzi di Trenord, di supportare anche ...

Pubblicità

Barbara42621319 : RT @isentinelli: Oggi, nell' anniversario dei moti di Stonewall, la giunta di destra in Lombardia ha deciso di disattendere la mozione appr… - AngekoC : I fascisti in #lombardia negano il patrocinio al #milanopride e che il pirellone venga illuminano con i colori… - StigmabaseF : Pride: a Milano negato patrocinio della Regione Lombardia - ANSA: Il Gay Pride di Milano del 2 luglio non avrà il p… - Elisa2019 : RT @isentinelli: Oggi, nell' anniversario dei moti di Stonewall, la giunta di destra in Lombardia ha deciso di disattendere la mozione appr… - bar_rubino : RT @isentinelli: Oggi, nell' anniversario dei moti di Stonewall, la giunta di destra in Lombardia ha deciso di disattendere la mozione appr… -