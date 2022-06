Juve, il Chelsea non molla De Ligt (Di martedì 28 giugno 2022) Il Chelsea non molla Matthijs de Ligt: il difensore della Juventus, sottolinea il Daily Mirror, resta sul taccuino dei Blues. Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) IlnonMatthijs de: il difensore dellantus, sottolinea il Daily Mirror, resta sul taccuino dei Blues.

