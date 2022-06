Italia U19 ko in semifinale dell’Europeo con l’Inghilterra: non basta Miretti (Di martedì 28 giugno 2022) Italia U19 ko in semifinale dell’Europeo: non basta Miretti. Lo juventino illude dal dischetto Sfuma in semifinale il sogno Europeo dell’Italia Under 19 di Nunziata. Gli Azzurrini perdono in rimonta per 2-1 contro l’Inghilterra nonostante il vantaggio iniziale firmato dallo juventino Miretti su calcio di rigore. Decidono le reti di Scott e Quansah. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022)U19 ko in: nonMiretti. Lo juventino illude dal dischetto Sfuma inil sogno Europeo dell’Under 19 di Nunziata. Gli Azzurrini perdono in rimonta per 2-1 contrononostante il vantaggio iniziale firmato dallo juventino Miretti su calcio di rigore. Decidono le reti di Scott e Quansah. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

fanpage : #InghilterraItalia #U19 - L'Italia è in vantaggio al termine del primo tempo grazie a un goal (su calcio di rigore)… - DiMarzio : #EuroU19 | Le formazioni ufficiali della semifinale #InghilterraItalia - Azzurri : #U19EURO ???? L’Italia ???? in semifinale con l’Inghilterra ?????????????? mentre la Francia se la vedrà con Israele… - zazoomblog : Europei U19 l’Italia perde 2-1 con l’Inghilterra in semifinale ed esce dal torneo - #Europei #l’Italia #perde - CalcioNews24 : Si ferma l'avventura dell'#ItaliaU19 -