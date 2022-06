Il Paradiso delle Signore 7, sinossi ufficiale: Marcello in Svizzera per studiare (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo una lunga attesa, martedì 28 giugno sono state divulgate quelle che sono a tutti gli effetti le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7. A quanto pare, la settima sarà una stagione piena di vicende al cardiopalma. Ci saranno dei nuovi ingressi: Gabriele Anagni, Chiara Baschetti, Clara Danese e Elvira Camarrone. Due di esse vestiranno i panni delle iconiche commesse del grande magazzino milanese, mentre un'altra si ritroverà a lavorare accanto a Vittorio Conti, come spalla di Adelaide di Sant'Erasmo. A proposito di quest'ultima, a settembre la rivedremo nei panni di comproprietaria del marchio Pds e sarà più vendicativa che mai. Ferita dal tradimento di Umberto, la contessa gestirà, insieme a Vittorio, il Paradiso e lo farà con la chiara intenzione di licenziare la stilista Flora! ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo una lunga attesa, martedì 28 giugno sono state divulgate quelle che sono a tutti gli effetti le prime anticipazioni de Il7. A quanto pare, la settima sarà una stagione piena di vicende al cardiopalma. Ci saranno dei nuovi ingressi: Gabriele Anagni, Chiara Baschetti, Clara Danese e Elvira Camarrone. Due di esse vestiranno i panniiconiche commesse del grande magazzino milanese, mentre un'altra si ritroverà a lavorare accanto a Vittorio Conti, come spalla di Adelaide di Sant'Erasmo. A proposito di quest'ultima, a settembre la rivedremo nei panni di comproprietaria del marchio Pds e sarà più vendicativa che mai. Ferita dal tradimento di Umberto, la contessa gestirà, insieme a Vittorio, ile lo farà con la chiara intenzione di licenziare la stilista Flora! ...

