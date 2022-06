I quattro pilastri per raggiungere la sovranità digitale in Europa

Leggi su agi

(Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Norme e regolamenti, ricerca e sviluppo, finanziamenti e gare, istruzione e formazione. Sono questi ipunti chiave per far progredire laeuropea.su cui questa mattina a Roma hanno trovato convergenza rappresentanti delle istituzioni, leader tecnologici e associazioni di categoria, riunitisi in occasione di una conferenza paneuropea organizzata da OVHcloud, multinazionale francese del cloud, nell'ambito della Presidenza Francese del Consiglio dell'Unione Europea 2022. In particolare è emerso che l'deve assumere una leadership più forte per guidare il proprio futuroe rafforzare la propriatecnologica. Per progredire verso un'ulteriore evoluzione, c'è stata concordanza su ...