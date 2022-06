I consigli per combattere il caldo (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - 'Cresce il caldo, cresce la prevenzione': con questo slogan la Croce rossa italiana pubblica sul suo sito (https://cri.it/ondatecalore/) una serie di consigli pratici contro le ondate di calore, ricordando che è attivo il suo numero di pubblica utilità 1520 per chi volesse suggerimenti, dedicato soprattutto agli anziani. Perchè, come si legge sulla pagina della Croce rossa, eventi climatici estremi, come le ondate di calore, hanno un impatto significativo soprattutto sugli anziani che vivono in città, più frequentemente se malati cronici o soli. Anche se, viene sottolineato, temperature così alte possono tuttavia provocare effetti sulla salute anche su persone sane: bambini, lavoratori esposti, donne in gravidanza, persone che fanno uso di alcol e sostanze stupefacenti, sportivi che praticano un'attività fisica intensa nelle ore calde della ... Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - 'Cresce il, cresce la prevenzione': con questo slogan la Croce rossa italiana pubblica sul suo sito (https://cri.it/ondatecalore/) una serie dipratici contro le ondate di calore, ricordando che è attivo il suo numero di pubblica utilità 1520 per chi volesse suggerimenti, dedicato soprattutto agli anziani. Perchè, come si legge sulla pagina della Croce rossa, eventi climatici estremi, come le ondate di calore, hanno un impatto significativo soprattutto sugli anziani che vivono in città, più frequentemente se malati cronici o soli. Anche se, viene sottolineato, temperature così alte possono tuttavia provocare effetti sulla salute anche su persone sane: bambini, lavoratori esposti, donne in gravidanza, persone che fanno uso di alcol e sostanze stupefacenti, sportivi che praticano un'attività fisica intensa nelle ore calde della ...

