Fedez e J-Ax concerto Milano 2022: chi canta stasera al Duomo? Scaletta, ospiti, cantanti, canzoni, orari (Di martedì 28 giugno 2022) Fedez e J Ax sono pronti per il grande in ritorno sul palco e per farlo hanno scelto il Duomo di Milano come location, scopriamo tutti i dettagli sugli ospiti dell’evento Love Mi previsto per stasera martedì 28 giugno 2022: i cantanti che si esibiranno sul palco, la Scaletta in ordine di esibizione e gli orari della... Leggi su donnapop (Di martedì 28 giugno 2022)e J Ax sono pronti per il grande in ritorno sul palco e per farlo hanno scelto ildicome location, scopriamo tutti i dettagli suglidell’evento Love Mi previsto permartedì 28 giugno: inti che si esibiranno sul palco, lain ordine di esibizione e glidella...

Pubblicità

Fedez : Questa sera dalle 18 in Piazza del Duomo concerto gratuito per raccogliere fondi in favore di @AmicidiTOG ?? dalle 1… - fanpage : Fedez si prepara al grande concerto di stasera, #lovemi, in piazza a Milano facendo il pieno d'amore con la piccola… - IlContiAndrea : #LoveMi, il concerto benefico di #Fedez bagnato dal temporale di Milano: ecco dove vederlo, gli orari, tutte le can… - rubolikkk : al concerto di Fedez c'è così tanta gente che ci abbiamo messo 10 minuti solo per indietreggiare - Oreo21Otta07 : RT @fanpage: Fedez si prepara al grande concerto di stasera, #lovemi, in piazza a Milano facendo il pieno d'amore con la piccola Vittoria ??… -