Elisa Isoardi torna in Rai: "L'aspettavo da un po'" (Di martedì 28 giugno 2022) Due anni fa la chiusura de 'La prova del cuoco', poi la partecipazione a 'Ballando con le stelle', infine 'L'Isola dei Famosi', quando ormai le porte della Rai sembravano definitivamente chiuse per lei. Questi Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022) Due anni fa la chiusura de 'La prova del cuoco', poi la partecipazione a 'Ballando con le stelle', infine 'L'Isola dei Famosi', quando ormai le porte della Rai sembravano definitivamente chiuse per lei. Questi

Pubblicità

infoitcultura : Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Ilaria D’Amico… I grandi ritorni in tv dopo mesi di (auto?) esili - oggisettimanale : RT @DeaVerna1: Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Ilaria D'Amico... I grandi ritorni in tv dopo mesi di (auto) esilio #alessiamarcuzzi #elisa… - DeaVerna1 : Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Ilaria D'Amico... I grandi ritorni in tv dopo mesi di (auto) esilio… - Solelun92041154 : RT @GiusCandela: Tutte le notizie che vi abbiamo anticipato e sono state confermate: arrivo Marcuzzi, nuovo talk D'Amico, Maionchi (anche G… - GiusCandela : Tutte le notizie che vi abbiamo anticipato e sono state confermate: arrivo Marcuzzi, nuovo talk D'Amico, Maionchi (… -