Elisa Isoardi, la notizia più attesa: non trattiene l’emozione (Di martedì 28 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisa Isoardi al settimo cielo, la conduttrice non può davvero trattenere la grande emozione: per lei arriva la notizia più attesa. Si torna a parlare di una delle conduttrici che il pubblico conosce davvero molto bene e che di certo non ha bisogno di presentazioni, da tempo è sparita dai radar dopo la chiusura della Leggi su youmovies (Di martedì 28 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al settimo cielo, la conduttrice non può davvero trattenere la grande emozione: per lei arriva lapiù. Si torna a parlare di una delle conduttrici che il pubblico conosce davvero molto bene e che di certo non ha bisogno di presentazioni, da tempo è sparita dai radar dopo la chiusura della

Pubblicità

lorenzo10469500 : Palinsesti Rai: arrivano Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico, torna Elisa Isoardi, Cattelan in comfort zone - Corrier… - Donatel65682407 : #Palinsesti Rai: arrivano Alessia Marcuzzi e Ilaria D'Amico, torna Elisa Isoardi, Cattelan in comfort zone… - repubblica : Tutte le novita' dei palinsesti Rai: Morandi show, Alessia Marcuzzi incontra i boomer, torna Elisa Isoardi - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Palinsesti Rai: arrivano Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico, torna Elisa Isoardi, Amadeus pigliatutto - infoitcultura : Palinsesti Rai: arrivano Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico, torna Elisa Isoardi, Cattelan in comfort zone -