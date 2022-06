Ecco i ‘trombati’ dei Palinsesti Rai (Di martedì 28 giugno 2022) Bianca Guaccero Tra i volti noti del piccolo schermo c’è chi si prepara alla nuova stagione tv e chi, invece, farà ferie lunghe. Molto lunghe. Anche quest’anno, infatti, con la presentazione ufficiale dei primi Palinsesti (clicca qui per tutte le novità) si fanno notare gli assenti, coloro che per l’autunno non hanno trovato – almeno per il momento – collocazione e i cui programmi sono stati cancellati, non riconfermati o affidati a nuovi padroni di casa. Ecco chi sono. La chiusura di Detto Fatto ha messo in panchina Bianca Guaccero, che nella stagione tv appena conclusasi aveva portato a casa una tripletta: oltre all’impegno quotidiano nel pomeriggio di Rai 2, infatti, per lei c’erano stati il ritorno alla fiction con Fino all’Ultimo Battito e la partecipazione come concorrente a Il Cantante Mascherato. Fermi ai box con lei anche i compagni di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 giugno 2022) Bianca Guaccero Tra i volti noti del piccolo schermo c’è chi si prepara alla nuova stagione tv e chi, invece, farà ferie lunghe. Molto lunghe. Anche quest’anno, infatti, con la presentazione ufficiale dei primi(clicca qui per tutte le novità) si fanno notare gli assenti, coloro che per l’autunno non hanno trovato – almeno per il momento – collocazione e i cui programmi sono stati cancellati, non riconfermati o affidati a nuovi padroni di casa.chi sono. La chiusura di Detto Fatto ha messo in panchina Bianca Guaccero, che nella stagione tv appena conclusasi aveva portato a casa una tripletta: oltre all’impegno quotidiano nel pomeriggio di Rai 2, infatti, per lei c’erano stati il ritorno alla fiction con Fino all’Ultimo Battito e la partecipazione come concorrente a Il Cantante Mascherato. Fermi ai box con lei anche i compagni di ...

