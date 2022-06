(Di martedì 28 giugno 2022) L’idea nasce contestualmente alla presentazione del libro di Alessandro Iovino dal titolo “Grazie Bud“, un omaggio al grande Carlo Pedersoli, in arte Bud, a sei anni dalla sua scomparsa. Da oggi i turisti in visita alla città di Napoli potranno assaporare, oltre che il caffè e i prodotti tipici del repertorio classico della pasticceria napoletana, anche “”, ildal Gran Caffèal campione di nuoto di Santa Lucia e protagonista, da solo e con Terence Hill, di pellicole cult degli anni Settanta ed Ottanta. Tutto in attesa che la sua città, Napoli, lo celebri come dio comanda: magari intitolandogli una piazza e ricordandolo con una statua. “Il dolcenasce con il chiaro intento di voler valorizzare la figura di Bud, attore ...

Ecco Bomber, il babà del Gambrinus dedicato a Bud Spencer - Ildenaro.it L'idea nasce contestualmente alla presentazione del libro di Alessandro Iovino dal titolo "Grazie Bud", un omaggio al grande Carlo Pedersoli ...