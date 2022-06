Decreto bonus psicologo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: requisiti e domanda (Di martedì 28 giugno 2022) Un bonus da 200 a 600 euro per sottoporsi a una terapia psicologica. E’ ufficialmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che prevede il sostegno a favore di tutti i cittadini con un Isee inferiore ai 50mila euro e utilizzabile presso tutti gli psicologi iscritti all’albo. bonus psicologo da 200 a 600 euro L’aiuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 giugno 2022) Unda 200 a 600 euro per sottoporsi a una terapia psicologica. E’ ufficialmente statoinil provvedimento che prevede il sostegno a favore di tutti i cittadini con un Isee inferiore ai 50mila euro e utilizzabile presso tutti gli psicologi iscritti all’albo.da 200 a 600 euro L’aiuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

caterinabiti : Il #bonuspsicologo è finalmente in Gazzetta Ufficiale! Con la pubblicazione del decreto la misura è operativa e sca… - AntonioAmorosi : Come ottenere i 200 € di bonus del decreto aiuti. Guida pratica passo passo per tutti, categoria per categoria di A… - LeggiOggi_it : Il decreto interministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere al #bonuspsicologo è stato finalmente p… - InfoFiscale : Bonus psicologo 2022: domanda al via entro fine luglio, le istruzioni da seguire - Affaritaliani : Come ottenere i 200 € di bonus del decreto aiuti. Guida passo passo per tutti -