Dalla Spal | “Esposito-Napoli | vi dico tutto Amichevole a Dimaro? Valutiamo…

Il direttore sportivo della Spal Fabio Lupo è stato intercettato dalla trasmissione "Calcio Napoli 24 Live", in onda su Calcio Napoli 24TV (296 Digitale Terrestre). Sulla possibilità di un'amichevole con il Napoli, il ds afferma: "Il prossimo campionato di serie B sarà molto affascinante perché ci sono tutte squadre dal grande blasone. Sarà certamente livellato verso l'alto. Amichevole con il Napoli a Dimaro? Per la vicinanza sarebbe una cosa logica visto che faremo il ritiro in zona. Stiamo definendo il nostro programma". In merito ai rumors tra Salvatore Esposito ed il Napoli, egli conclude: "Salvatore Esposito è monitorato da molti club, la convocazione in Nazionale gli ha dato le ..."

