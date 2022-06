Covid, Pechino e Shanghai dai lockdown a zero contagi in quattro mesi (Di martedì 28 giugno 2022) Per la prima volta dal 19 febbraio scorso, Pechino e Shanghai non hanno registrato nuovi contagi da Covid-19. La giornata di lunedì 27 giugno ha segnato un importante traguardo nell’estenuante lotta al virus degli ultimi quattro mesi che ha portato la Cina a un pesantissimo lockdown con milioni di persone recluse. Ad annunciare la situazione di zero nuovi contagi nelle ultime 24 ore è stata la Commissione sanitaria nazionale, rilevando come nel Paese siano stati accertate 22 infezioni in tutto, solo un caso con sintomi, e di come nella giornata di lunedì sia a Pechino che a Shanghai non ci siano stati nuovi positivi. Era il 28 marzo quando le autorità cinesi decisero per i 25 milioni di abitanti ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Per la prima volta dal 19 febbraio scorso,non hanno registrato nuovida-19. La giornata di lunedì 27 giugno ha segnato un importante traguardo nell’estenuante lotta al virus degli ultimiche ha portato la Cina a un pesantissimocon milioni di persone recluse. Ad annunciare la situazione dinuovinelle ultime 24 ore è stata la Commissione sanitaria nazionale, rilevando come nel Paese siano stati accertate 22 infezioni in tutto, solo un caso con sintomi, e di come nella giornata di lunedì sia ache anon ci siano stati nuovi positivi. Era il 28 marzo quando le autorità cinesi decisero per i 25 milioni di abitanti ...

