Confartigianato | ' Stop all' abusivismo' - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 28 giugno 2022) Marzocchi Marzocchi: "Nel nostro territorio numerose imprese a rischio per colpa degli irregolari" "Non possiamo più tollerare il fenomeno dilagante dell'nel nostro territorio", così il ...

Pubblicità

marcobacci69 : RT @Artigianiarezzo: Pierluigi Marzocchi, Presidente Consulta categorie #confartigianato “Arezzo e provincia piena di annunci di finti impr… - Artigianiarezzo : Pierluigi Marzocchi, Presidente Consulta categorie #confartigianato “Arezzo e provincia piena di annunci di finti i… - ubernograzie : Confartigianato: 'Stop all'abusivismo' - LA NAZIONE #taxi #Abusivi #NoUber - Marinotoma : RT @laDiscussioneQ: Superbonus. Granelli (Confartigianato): lo stop alla concessione crediti farà fallire migliaia di imprese ##01 #conces… - laDiscussioneQ : Superbonus. Granelli (Confartigianato): lo stop alla concessione crediti farà fallire migliaia di imprese ##01… -

LA NAZIONE

È netta la posizione di Marzocchi supportata da uno studio effettuato dache stima in 709.959 le aziende italiane maggiormente esposte alla concorrenza sleale ad opera di 1 milione di ...Fast - Confsal/Taxi/Satam/Tam/Usb - Taxi/Unica Filt Cgil/Uiltrasporti/Cna Fita Taxi/... Lodelle auto bianche è già in atto a Milano, mentre a Bologna e in altre città, la sera del ... Confartigianato: "Stop all'abusivismo" Arezzo, 28 giugno 2022 - Marzocchi: "Nel nostro territorio numerose imprese a rischio per colpa degli irregolari" "Non possiamo più tollerare il fenomeno dilagante dell'abusivismo nel nostro territori ...Lo stop delle auto bianche è già in atto a Milano, mentre a Bologna la sera del 22 giugno i tassisti hanno organizzato un'assemblea parcheggiando nel piazzale della stazione ...