Come intende muoversi Agcom rispetto all’equo compenso da garantire agli editori (Di martedì 28 giugno 2022) Sono state pubblicate sul sito dell’Agcom le linee guida con cui i cosiddetti “prestatori di servizi della società dell’informazione”, ma anche i progetti che si occupano di media monitoring e di rassegna stampa, possono garantire un equo compenso agli editori, nel rispetto della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo sul copyright e nel rispetto del conseguente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 con cui sono stati recepiti i principi della norma europea. Al momento, questi principi sono in una fase di consultazione: i vari soggetti interessati, infatti, possono inviare delle osservazioni all’autorità garante delle comunicazioni entro trenta giorni a partire dalla data del 24 giugno, giorno della pubblicazione di queste linee guida. In modo tale che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 giugno 2022) Sono state pubblicate sul sito dell’le linee guida con cui i cosiddetti “prestatori di servizi della società dell’informazione”, ma anche i progetti che si occupano di media monitoring e di rassegna stampa, possonoun equo, neldella direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo sul copyright e neldel conseguente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 con cui sono stati recepiti i principi della norma europea. Al momento, questi principi sono in una fase di consultazione: i vari soggetti interessati, infatti, possono inviare delle osservazioni all’autorità garante delle comunicazioni entro trenta giorni a partire dalla data del 24 giugno, giorno della pubblicazione di queste linee guida. In modo tale che ...

