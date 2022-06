Ciclismo | modificato il protocollo Covid | obbligari tamponi prima della partenza e nei giorni di riposo

(Di martedì 28 giugno 2022) L’Unione Ciclistica Internazionale ha rivisto il “Regolamento per l’organizzazione delle gare disu strada nel contestopandemia di coronavirus”. Si tratta delsanitario anti-redatto dal direttore medico Xavier Bigard e dalla sua commissione composta da rappresentanti di corridori, squadre, medici del team e organizzatori. Le ultime modifiche riguardano i Grandi Giri, con il dichiarato obiettivo di rafforzare la sorveglianza medica del gruppo, del personalesquadra e dei funzionari. Le misure diventate obbligatorie sono le seguenti: presentare almeno un test antigenetico negativo per tutti i membri delle squadre duedell’iniziogara; neidi...

