Chiama i carabinieri: 'C'è un ladro in casa mia'. Ma quando entra trova la moglie con l'amante (Di martedì 28 giugno 2022) I vicini di casa lo avevano Chiamato dicendogli di aver visto un estraneo entrare in casa , lui ha avvertito i carabinieri ma quando i militari sono arrivati insieme all'uomo si è scoperto che in ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) I vicini dilo avevanoto dicendogli di aver visto un estraneore in, lui ha avvertito imai militari sono arrivati insieme all'uomo si è scoperto che in ...

Pubblicità

msn_italia : Chiama i carabinieri temendo ci fossero i ladri in casa, ma trova la moglie con l'amante - ireneduvaI : grida fino a che un ghisa chiama i carabinieri non sei la stessa tipa con cui ho dormito ieri - BerniCurenai : Chiama i carabinieri temendo ci fossero i ladri in casa, ma trova la moglie con l'amante - casino90210 : RT @76Pier: @italianavera333 Un consiglio semplice chiama un avvocato illustra la situazione Poi fai intervenire assieme a lui i carabinier… - venti4ore : Un’altra aggressione a bottigliate. Poi la vittima chiama i carabinieri: “Mi stanno seguendo” -