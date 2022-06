Pubblicità

iirpo : RT @orizzontescuola: Barbacci (Cisl Scuola): “Nulla di nuovo sul ritorno in classe a settembre, siamo al punto di partenza” - Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: Barbacci (Cisl Scuola): “Nulla di nuovo sul ritorno in classe a settembre, siamo al punto di partenza” - orizzontescuola : Barbacci (Cisl Scuola): “Nulla di nuovo sul ritorno in classe a settembre, siamo al punto di partenza” - ProDocente : DL 36, Barbacci (Cisl Scuola): ‘Resta giudizio critico sul decreto, nonostante qualche modifica positiva’ - TecnicaScuola : Decreto legge 36, Barbacci (CISL Scuola): “Giudizio critico ma spiragli positivi”. Per il PD si tratta di un’occasi… -

Orizzonte Scuola

Ivana, segretaria generale dellaScuola , denuncia la mancanza di progettualità del Piano Estate , che secondo lei non dovrebbe essere compito di docenti e dirigenti: "Molte scuole ...A rincarare la dose ci pensa Ivana, numero uno dellaScuola : "Molte scuole lamentano il fatto di avere le risorse assegnate sulla carta ma non averle in cassa. Inoltre non basta dire ... Barbacci (Cisl Scuola): “Nulla di nuovo sul ritorno in classe a settembre, siamo al punto di partenza” La nomina sarà ufficializzata il 6 luglio prossimo, nel consiglio generale dell’organizzazione sindacale Fabio Ciro Mancino è il nuovo segretario generale della Cisl Scuola Taranto Brindisi. È quanto ...I docenti di ruolo snobbano il “Piano estate” così a farlo sono solo giovani precari spesso non qualificati; le segreterie vanno in affanno per produrre la rendicontazione; i soldi non sono sufficient ...