Wimbledon | Berrettini | «Se dovessi vincere? Solo un cambio look»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi, 27 giugno, inizia la terza prova Slam Inizia oggi, lunedì 27 giugno, la terza prova Slam di tennis dell’anno:. Tra i favoriti Matteo, reduce dalle vittorie a Stoccarda e al Queen’s su erba. Lo scorso anno, del resto, il tennista romano, diventò il primo italiani della storia a fare finale sull’erba londinese. La speranza è che Matteo, che si è raccontato a Corriere della Sera, riesca a confermarsi se non addirittura a migliorarsi. Dopo 84 giorni di stop il ritorno trionfale. «Ho tantissima voglia di riprendermi quello che mi è stato tolto. Le difficoltà mi motivano: guardavo il dito con i punti e la mano dolorante e sentivo crescere la cattiveria agonistica. Il momento peggiore sono stati gli Internazionali del Foro Italico: gli altri in campo e io fermo, davanti alla tv. Ecco, quel pensiero lì ...

