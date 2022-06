Vieri | «Ve la dò io la tv» in teatro

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 giugno 2022) La Juventus di Max Allegri? «Gioca male, non si può vedere». Carlo Ancelotti ha trionfato ancora in Champions league con il Real Madrid? «Grazie al fattore “C” che lo accompagnava dagli ottavi di finale». Il migliore di tutti? «Il milanista Stefano Pioli, che ha fatto le nozze con i fichi secchi». Benvenuti sulla Bobo Tv, quello che gli altri non dicono (ma quasi tutti pensano). È il fenomeno televisivo sportivo dell’anno, dal progetto ai volti, con i quattro moschettieri in smartworking per divertimento: Christian(il saggio), Nicola Ventola (il bambino), Lele Adani (il filosofo), Antonio Cassano (il rompiballe). E in mezzo a loro - due volte la settimana sulla piattaforma Twitch - imperversa l’icona «pallone», il tema assoluto di discussione a scopo di spettacolo nei migliori e peggiori bar della penisola. Non da oggi, ma dai tempi della Gazzetta aperta sul ...